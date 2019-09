Gandi et Framasoft s’associent

Gandi rejoint la liste des mécènes de Framasoft le 10 septembre 2019. L’association intègre le catalogue de projets soutenus du registrar.

Créée en 2004 et basée à Lyon, l’association Framasoft est un réseau de projets d’éducation populaire aux enjeux du numérique. Au titre de projet soutenu, Framasoft bénéficie de la gratuité sur l’ensemble de ses noms de domaine en .org et peut ainsi permettre à de nouveaux projets de croître et de se développer.

Ce partenariat scelle les valeurs et engagements communs ainsi que plus de 15 ans de confiance mutuelle.

Un Internet libre : cultiver l’open source est un pré-requis pour les deux partenaires

Un Internet décentralisé : apporter une alternative aux monopoles est le postulat de départ des deux structures

Un Internet éthique : préserver les droits et les données personnelles des internautes est un engagement soutenu par le registrar et par l’association

Un Internet solidaire : bâtir un web de partage et de collaboration pour diffuser la connaissance est le projet final de Gandi et Framasoft

Avec ce partenariat, Gandi et Framasoft confirment leur souhait d’avancer ensemble dans la même direction.